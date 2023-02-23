Титова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти27.10.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Титов Захар Фадеевич
Отец ребёнка: Титов Фаддей
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Екатерина Фадеевна
Отец ребёнка: Титов Фаддей
Рождение ребёнка
09.10.1871
Отец ребёнка: Титов Фаддей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Фаддей
Смерть
27.10.1890