Титова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

27.10.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Титов Захар Фадеевич

Отец ребёнка: Титов Фаддей

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Екатерина Фадеевна

Отец ребёнка: Титов Фаддей

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1871

Сын: Титов Филипп Фадеевич

Отец ребёнка: Титов Фаддей

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Фаддей

Смерть
27.10.1890
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