Мавра (Мария) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра (Мария) Григорьева

Мавра (Мария) Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

17.12.1859

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1833

Муж: Василий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.03.1838

Дочь: Дария (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Сын: Арсений (по крёстному отцу)

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1848

Сын: Спиридон (по крёстному отцу)

Отец ребёнка: Василий Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Сергеев

Смерть
17.12.1859
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close