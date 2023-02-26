Мавра (Мария) Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти17.12.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1833
Муж: Василий Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.03.1838
Дочь: Дария (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Сын: Арсений (по крёстному отцу)
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1848
Сын: Спиридон (по крёстному отцу)
Отец ребёнка: Василий Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Сергеев
Смерть
17.12.1859
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище