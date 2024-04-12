Аникин - Зырянов Данило Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Татьяна Данилова
Рождение ребёнка
24.03.1801
Сын: Аникин - Зырянов Гавриил Данилов
Рождение ребёнка
15.06.1802
Дочь: Лапина Акилина Данилова
Рождение ребёнка
20.12.1803
Сын: Аникин - Зырянов Петр Данилов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Пелагия Данилова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Сединкина Параскева Данилова
Рождение ребёнка
20.10.1808
Дочь: Настасья Данилова
Рождение ребёнка
20.10.1808
Дочь: Параскева Даниилова
Рождение ребёнка
24.08.1810
Сын: Аникин - Зырянов Моисей Даниилов
Рождение ребёнка
18.02.1813
Сын: Аникин - Зырянов Лев Даниилов
Смерть
Неизвестно