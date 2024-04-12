Аникин - Зырянов Данило Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин - Зырянов Данило Иванов

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Аникин - Зырянов Иван Никифоров

Мать: Аникина - Зырянова Ирина Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Татьяна Данилова

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1801

Сын: Аникин - Зырянов Гавриил Данилов

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1802

Дочь: Лапина Акилина Данилова

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1803

Сын: Аникин - Зырянов Петр Данилов

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Пелагия Данилова

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Сединкина Параскева Данилова

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1808

Дочь: Настасья Данилова

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1808

Дочь: Параскева Даниилова

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.08.1810

Сын: Аникин - Зырянов Моисей Даниилов

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1813

Сын: Аникин - Зырянов Лев Даниилов

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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