(Аникина - Зырянова) Татьяна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аникина - Зырянова) Татьяна Данилова

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Аникин - Зырянов Данило Иванов

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1828

Муж: Михайлищев Петр Савватиев

Рождение ребёнка
13.01.1829

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1830

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1831

Дочь: Гликерия Петрова

Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1832

Дочь: Улитта Петрова

Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1834

Сын: Михайлищев Филипп Петров

Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1835

Сын: Михайлищев Яков Петров

Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1838

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1840

Дочь: Домника Петрова

Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.02.1844

Сын: Михайлищев Парфений Петров

Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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