(Аникина - Зырянова) Татьяна Данилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1799
Отец: Аникин - Зырянов Данило Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1828
Рождение ребёнка
13.01.1829
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев
Рождение ребёнка
01.03.1830
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев
Рождение ребёнка
10.05.1831
Дочь: Гликерия Петрова
Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев
Рождение ребёнка
16.07.1832
Дочь: Улитта Петрова
Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев
Рождение ребёнка
15.01.1834
Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев
Рождение ребёнка
21.10.1835
Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев
Рождение ребёнка
15.05.1838
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев
Рождение ребёнка
08.01.1840
Дочь: Домника Петрова
Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев
Рождение ребёнка
04.02.1844
Сын: Михайлищев Парфений Петров
Отец ребёнка: Михайлищев Петр Савватиев
Смерть
Неизвестно