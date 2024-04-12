Аникин - Зырянов Иван Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Аникин - Зырянов Никифор
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Аникин - Зырянов Данило Иванов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Аникин - Зырянов Димитрий Иванов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Аникин - Зырянов Терентий Иванов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Аникин - Зырянов Никифор Иванов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Аникин - Зырянов Иван Иванов
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно