Аникин - Зырянов Иван Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин - Зырянов Иван Никифоров

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Аникин - Зырянов Никифор

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Аникин - Зырянов Данило Иванов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Ирина Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Аникин - Зырянов Димитрий Иванов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Ирина Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Аникин - Зырянов Терентий Иванов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Ирина Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Аникин - Зырянов Никифор Иванов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Ирина Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Аникин - Зырянов Иван Иванов

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Ирина Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Ирина Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина - Зырянова Ирина Васильева

Смерть
Неизвестно
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