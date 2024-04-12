Аникин - Зырянов Димитрий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти23.04.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Бракосочетание
10.07.1808
Рождение ребёнка
12.07.1809
Сын: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Макрина Васильева
Рождение ребёнка
12.09.1812
Сын: Зырянов - Аникин Иосиф Димитриев
Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Макрина Васильева
Смерть
23.04.1852
Причина смерти: от лихорадки