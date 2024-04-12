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Аникин - Зырянов Димитрий Иванов

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

23.04.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Аникин - Зырянов Иван Никифоров

Мать: Аникина - Зырянова Ирина Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.07.1808

Жена: Аникина - Зырянова Макрина Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1809

Сын: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Макрина Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1812

Сын: Зырянов - Аникин Иосиф Димитриев

Мать ребёнка: Аникина - Зырянова Макрина Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
23.04.1852
Причина смерти: от лихорадки
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