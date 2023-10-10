Аникина - Зырянова (Большакова) Макрина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина - Зырянова (Большакова) Макрина Васильева

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.07.1808

Муж: Аникин - Зырянов Димитрий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1809

Сын: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Димитрий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1812

Сын: Зырянов - Аникин Иосиф Димитриев

Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Димитрий Иванов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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