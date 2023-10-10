Аникина - Зырянова (Большакова) Макрина Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1808
Рождение ребёнка
12.07.1809
Сын: Аникин - Зырянов Гаврило Димитриев
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Димитрий Иванов
Рождение ребёнка
12.09.1812
Сын: Зырянов - Аникин Иосиф Димитриев
Отец ребёнка: Аникин - Зырянов Димитрий Иванов
Смерть
Неизвестно