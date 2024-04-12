Лапина (Аникина - Зырянова) Акилина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Аникина - Зырянова) Акилина Данилова

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

15.06.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1802

Отец: Аникин - Зырянов Данило Иванов

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.02.1823

Муж: Лапин Лука Васильев

Рождение ребёнка
08.10.1824

Дочь: Воинкова Пелагия Лукина

Отец ребёнка: Лапин Лука Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1827

Дочь: Евдокия Лукина

Отец ребёнка: Лапин Лука Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1833

Сын: Лапин Петр Лукин

Отец ребёнка: Лапин Лука Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1835

Сын: Лапин Андрей Лукин

Отец ребёнка: Лапин Лука Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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