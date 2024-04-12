Лапина (Аникина - Зырянова) Акилина Данилова
Место рождения
Дата рождения15.06.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1802
Отец: Аникин - Зырянов Данило Иванов
Бракосочетание
10.02.1823
Муж: Лапин Лука Васильев
Рождение ребёнка
08.10.1824
Дочь: Воинкова Пелагия Лукина
Отец ребёнка: Лапин Лука Васильев
Рождение ребёнка
07.03.1827
Дочь: Евдокия Лукина
Отец ребёнка: Лапин Лука Васильев
Рождение ребёнка
12.06.1833
Сын: Лапин Петр Лукин
Отец ребёнка: Лапин Лука Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1835
Сын: Лапин Андрей Лукин
Отец ребёнка: Лапин Лука Васильев
Смерть
Неизвестно