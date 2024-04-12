Воинкова (Лапина) Пелагия Лукина
Место рождения
Дата рождения08.10.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1824
Отец: Лапин Лука Васильев
Мать: Лапина Акилина Данилова
Бракосочетание
26.08.1845
Рождение ребёнка
19.07.1848
Дочь: Марина Яковлева
Отец ребёнка: Воинков Яков Феодотов
Рождение ребёнка
21.06.1850
Дочь: Зина Яковлева
Отец ребёнка: Воинков Яков Феодотов
Рождение ребёнка
19.11.1851
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Воинков Яков Феодотов
Смерть
Неизвестно