Воинкова (Лапина) Пелагия Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Лапина) Пелагия Лукина

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

08.10.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1824

Отец: Лапин Лука Васильев

Мать: Лапина Акилина Данилова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.08.1845

Муж: Воинков Яков Феодотов

Рождение ребёнка
19.07.1848

Дочь: Марина Яковлева

Отец ребёнка: Воинков Яков Феодотов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.06.1850

Дочь: Зина Яковлева

Отец ребёнка: Воинков Яков Феодотов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1851

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Воинков Яков Феодотов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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