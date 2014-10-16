Бодруг (Долматова) Елена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1929
Дата смерти16.10.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.10.2014
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область