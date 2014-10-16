Бодруг (Долматова) Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодруг (Долматова) Елена Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1929

Дата смерти

16.10.2014

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
18.08.1929

Отец: Долматов Никифор Макеевич

Мать: Долматова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.10.2014
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

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