Долматов Никифор Макеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1901
Дата смерти19.06.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1901
Отец: Долматов Макей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севастьянова (Долматова) Вера Никифоровна
Мать ребёнка: Долматова Александра Петровна
Рождение ребёнка
10.06.?
Дочь: Принцева (Долматова) Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Долматова Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1929
Дочь: Бодруг (Долматова) Елена Никифоровна
Мать ребёнка: Долматова Александра Петровна
Рождение ребёнка
04.06.1932
Дочь: Смирнова (Долматова) Ольга Никифоровна
Мать ребёнка: Долматова Александра Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1937
Дочь: Панкова (Долматова) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Долматова Александра Петровна
Криволучье, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.10.1949
Сын: Долматов Николай Никифорович
Мать ребёнка: Долматова Александра Петровна
Смерть
19.06.1975