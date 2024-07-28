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Долматов Никифор Макеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1901

Дата смерти

19.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1901

Отец: Долматов Макей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севастьянова (Долматова) Вера Никифоровна

Мать ребёнка: Долматова Александра Петровна

Рождение ребёнка
10.06.?

Дочь: Принцева (Долматова) Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Долматова Александра Петровна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долматова Александра Петровна

Рождение ребёнка
18.08.1929

Дочь: Бодруг (Долматова) Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Долматова Александра Петровна

Рождение ребёнка
04.06.1932

Дочь: Смирнова (Долматова) Ольга Никифоровна

Мать ребёнка: Долматова Александра Петровна

Рождение ребёнка
01.02.1937

Дочь: Панкова (Долматова) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Долматова Александра Петровна

Криволучье, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.10.1949

Сын: Долматов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Долматова Александра Петровна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
19.06.1975
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

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