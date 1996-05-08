Долматова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1906
Дата смерти08.05.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1906
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севастьянова (Долматова) Вера Никифоровна
Отец ребёнка: Долматов Никифор Макеевич
Рождение ребёнка
10.06.?
Дочь: Принцева (Долматова) Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Долматов Никифор Макеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1929
Дочь: Бодруг (Долматова) Елена Никифоровна
Отец ребёнка: Долматов Никифор Макеевич
Рождение ребёнка
04.06.1932
Дочь: Смирнова (Долматова) Ольга Никифоровна
Отец ребёнка: Долматов Никифор Макеевич
Рождение ребёнка
01.02.1937
Дочь: Панкова (Долматова) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Долматов Никифор Макеевич
Криволучье, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.10.1949
Сын: Долматов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Долматов Никифор Макеевич
Смерть
08.05.1996