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Долматова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1906

Дата смерти

08.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1906

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севастьянова (Долматова) Вера Никифоровна

Отец ребёнка: Долматов Никифор Макеевич

Рождение ребёнка
10.06.?

Дочь: Принцева (Долматова) Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Долматов Никифор Макеевич

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долматов Никифор Макеевич

Рождение ребёнка
18.08.1929

Дочь: Бодруг (Долматова) Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Долматов Никифор Макеевич

Рождение ребёнка
04.06.1932

Дочь: Смирнова (Долматова) Ольга Никифоровна

Отец ребёнка: Долматов Никифор Макеевич

Рождение ребёнка
01.02.1937

Дочь: Панкова (Долматова) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Долматов Никифор Макеевич

Криволучье, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.10.1949

Сын: Долматов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Долматов Никифор Макеевич

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
08.05.1996
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

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