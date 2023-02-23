Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андреан- Михайлович
Отец ребёнка: Александр- Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Фома Михайлович
Отец ребёнка: Александр- Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Петр Михайлович
Отец ребёнка: Александр- Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Александр- Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Михаил- Михайлович
Отец ребёнка: Александр- Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр- Иванович
Смерть
Неизвестно