Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Андреан- Михайлович

Отец ребёнка: Александр- Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Фома Михайлович

Отец ребёнка: Александр- Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Петр Михайлович

Отец ребёнка: Александр- Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Александр- Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Михаил- Михайлович

Отец ребёнка: Александр- Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр- Иванович

Смерть
Неизвестно
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