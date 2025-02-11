Фома Михайлович 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Фома Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Михаил Иванович Александр Иванов / Михаил Иванович1798 г.р.
Мать
Ульяна1798 г.р.
Дети
Евдокия Фомина1843 г.р.
Лукерья Фоминична1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Михаил Иванович Александр Иванов / Михаил Иванович

Мать: Ульяна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Гордеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Лукерья Фоминична

Мать ребёнка: Евдокия Гордеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кузьма Фомич

Мать ребёнка: Евдокия Гордеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

58

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

58/9

Смерть
Неизвестно

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