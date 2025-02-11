Фома Михайлович
мужской, родился 1820, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМихаил Иванович Александр Иванов / Михаил Иванович1798 г.р.
МатьУльяна1798 г.р.
Дети
Евдокия Фомина1843 г.р.
Лукерья Фоминична1845 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Гордеева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Лукерья Фоминична
Мать ребёнка: Евдокия Гордеева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кузьма Фомич
Мать ребёнка: Евдокия Гордеева
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно