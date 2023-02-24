Михаил- Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил- Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Александр- Иванович

Мать: Ульяна

Смерть
Неизвестно
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