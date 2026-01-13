(Законова) Галина 02.07.1952 — найти родственников по фамилии на Familio

(Законова) Галина

Автор
ФД
Дарья Ф.

женский, родилась 02.07.1952

Отец
Законов ГеоригийНеизвестно г.р.
Супруги
Фрикин Виктор Вячеславович17.08.1951 г.р.
Дети
Фрикин Сергей Викторович19.05.1975 г.р.
Фрикин Вячеславович Викторович21.01.1981 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1952

Отец: Законов Георигий

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1974

Муж: Фрикин Виктор Вячеславович

Рождение ребёнка
19.05.1975

Сын: Фрикин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Фрикин Виктор Вячеславович

Рождение ребёнка
21.01.1981

Сын: Фрикин Вячеславович Викторович

Отец ребёнка: Фрикин Виктор Вячеславович

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