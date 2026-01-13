(Законова) Галина
женский, родилась 02.07.1952
ОтецЗаконов ГеоригийНеизвестно г.р.
Супруги
Фрикин Виктор Вячеславович17.08.1951 г.р.
Дети
Фрикин Сергей Викторович19.05.1975 г.р.
Фрикин Вячеславович Викторович21.01.1981 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
02.07.1952
Отец: Законов Георигий
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1974
Рождение ребёнка
19.05.1975
Отец ребёнка: Фрикин Виктор Вячеславович
Рождение ребёнка
21.01.1981
Сын: Фрикин Вячеславович Викторович
Отец ребёнка: Фрикин Виктор Вячеславович