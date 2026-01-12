Фрикин Сергей Викторович
мужской, родился 19.05.1975
Мать(Законова) Галина02.07.1952 г.р.
ОтецФрикин Виктор Вячеславович17.08.1951 г.р.
Дети
Фрикин Виктор04.07.2000 г.р.
(Фрикина) Дарья22.08.2002 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1975
Отец: Фрикин Виктор Вячеславович
Мать: (Законова) Галина
Рождение ребёнка
04.07.2000
Сын: Фрикин Виктор
Мать ребёнка: (Жилкина) Анна
г.Иркутск
Рождение ребёнка
22.08.2002
Дочь: (Фрикина) Дарья
Мать ребёнка: (Жилкина) Анна