Фрикин Сергей Викторович 19.05.1975 — найти родственников по фамилии на Familio

Фрикин Сергей Викторович

Автор
ФД
Дарья Ф.

мужской, родился 19.05.1975

Мать
(Законова) Галина02.07.1952 г.р.
Отец
Фрикин Виктор Вячеславович17.08.1951 г.р.
Дети
Фрикин Виктор04.07.2000 г.р.
(Фрикина) Дарья22.08.2002 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1975

Отец: Фрикин Виктор Вячеславович

Мать: (Законова) Галина

Рождение ребёнка
04.07.2000

Сын: Фрикин Виктор

Мать ребёнка: (Жилкина) Анна

г.Иркутск

Рождение ребёнка
22.08.2002

Дочь: (Фрикина) Дарья

Мать ребёнка: (Жилкина) Анна

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