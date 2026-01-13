Фрикин Виктор Вячеславович
мужской, родился 17.08.1951
МатьФрикина (Иванова) Анна Митрофановна29.09.27 г.р.
Супруги
(Законова) Галина02.07.1952 г.р.
Дети
Фрикин Сергей Викторович19.05.1975 г.р.
Фрикин Вячеславович Викторович21.01.1981 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.07.1974
Жена: (Законова) Галина
Рождение ребёнка
19.05.1975
Мать ребёнка: (Законова) Галина
Рождение ребёнка
21.01.1981
Сын: Фрикин Вячеславович Викторович
Мать ребёнка: (Законова) Галина