Фрикин Виктор Вячеславович 17.08.1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Фрикин Виктор Вячеславович

Автор
ФД
Дарья Ф.

мужской, родился 17.08.1951

Мать
Фрикина (Иванова) Анна Митрофановна29.09.27 г.р.
Супруги
(Законова) Галина02.07.1952 г.р.
Дети
Фрикин Сергей Викторович19.05.1975 г.р.
Фрикин Вячеславович Викторович21.01.1981 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Фрикина (Иванова) Анна Митрофановна

Бракосочетание
12.07.1974

Жена: (Законова) Галина

Рождение ребёнка
19.05.1975

Сын: Фрикин Сергей Викторович

Мать ребёнка: (Законова) Галина

Рождение ребёнка
21.01.1981

Сын: Фрикин Вячеславович Викторович

Мать ребёнка: (Законова) Галина

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