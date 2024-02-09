Андреев Владимир Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1938
Отец: Андреев Ефим Игнатьевич
Рождение ребёнка
14.02.1982
Сын: Андреев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Андреева (Горохова) Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
22.06.1983
Сын: Андреев Павел Владимирович
Мать ребёнка: Андреева (Горохова) Валентина Константиновна
Смерть
Неизвестно