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Андреев Владимир Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1938

Отец: Андреев Ефим Игнатьевич

Мать: Андреева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
14.02.1982

Сын: Андреев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Андреева (Горохова) Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
22.06.1983

Сын: Андреев Павел Владимирович

Мать ребёнка: Андреева (Горохова) Валентина Константиновна

Смерть
Неизвестно

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