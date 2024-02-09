Андреева Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Ефим Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Андреев Ефим Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Андреев Ефим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Андреева Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Андреев Ефим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Андреев Александр Ефимович
Отец ребёнка: Андреев Ефим Игнатьевич
Рождение ребёнка
03.03.1938
Сын: Андреев Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Андреев Ефим Игнатьевич
Смерть
Неизвестно