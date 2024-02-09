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Андреева Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Андреев Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Андреев Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Андреев Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Андреева Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Андреев Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Андреев Александр Ефимович

Отец ребёнка: Андреев Ефим Игнатьевич

Рождение ребёнка
03.03.1938

Сын: Андреев Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Андреев Ефим Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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