Кривенко Иосиф Михайлович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиПосле 1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
29.10.1895 ст.
Казак села Крисок Пармен Михайлович Кривенко, запасной ефрейтор Григорий Владимирович Кривенко, казаки Нестер Михайлович Кривенко и Григорий Владимирович Кривенко
Рождение ребёнка
31.10.1902 ст.
Дочь: Кривенко Мавра Иосифовна
Мать ребёнка: Кривенко (Киселенко) Зинаида Емельяновна
Рождение ребёнка
25.04.1922
Сын: Кривенко Николай Иосифович
Мать ребёнка: Кривенко (Киселенко) Зинаида Емельяновна
Смерть
После 1922