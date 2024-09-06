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Кривенко Иосиф Михайлович

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

После 1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кривенко Михаил Онуфриевич

Мать: Кривенко Евфросинья Онисимовна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
29.10.1895 ст.

Жена: Кривенко (Киселенко) Зинаида Емельяновна

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Казак села Крисок Пармен Михайлович Кривенко, запасной ефрейтор Григорий Владимирович Кривенко, казаки Нестер Михайлович Кривенко и Григорий Владимирович Кривенко
Рождение ребёнка
31.10.1902 ст.

Дочь: Кривенко Мавра Иосифовна

Мать ребёнка: Кривенко (Киселенко) Зинаида Емельяновна

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.04.1922

Сын: Кривенко Николай Иосифович

Мать ребёнка: Кривенко (Киселенко) Зинаида Емельяновна

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1922

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