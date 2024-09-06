Кривенко (Киселенко) Зинаида Емельяновна
Место рожденияКриски
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1922
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Киселенко Емельян Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1895 ст.
Казак села Крисок Пармен Михайлович Кривенко, запасной ефрейтор Григорий Владимирович Кривенко, казаки Нестер Михайлович Кривенко и Григорий Владимирович Кривенко
Рождение ребёнка
31.10.1902 ст.
Дочь: Кривенко Мавра Иосифовна
Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1922
Сын: Кривенко Николай Иосифович
Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Михайлович
Смерть
После 1922