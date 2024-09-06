Кривенко (Киселенко) Зинаида Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко (Киселенко) Зинаида Емельяновна

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Место рождения

Криски

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1922

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Киселенко Емельян Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1895 ст.

Муж: Кривенко Иосиф Михайлович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Казак села Крисок Пармен Михайлович Кривенко, запасной ефрейтор Григорий Владимирович Кривенко, казаки Нестер Михайлович Кривенко и Григорий Владимирович Кривенко
Рождение ребёнка
31.10.1902 ст.

Дочь: Кривенко Мавра Иосифовна

Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Михайлович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.04.1922

Сын: Кривенко Николай Иосифович

Отец ребёнка: Кривенко Иосиф Михайлович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1922

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