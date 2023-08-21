Кривенко Евфросинья Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кривенко Стефанида Михайловна
Отец ребёнка: Кривенко Михаил Онуфриевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кривенко Христина Михайловна
Отец ребёнка: Кривенко Михаил Онуфриевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Кривенко Нестер Михайлович
Отец ребёнка: Кривенко Михаил Онуфриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривенко Пармен Михайлович
Отец ребёнка: Кривенко Михаил Онуфриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанник Гликерия Михайловна
Отец ребёнка: Кривенко Михаил Онуфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно