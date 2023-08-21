Кривенко Евфросинья Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко Евфросинья Онисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кривенко Стефанида Михайловна

Отец ребёнка: Кривенко Михаил Онуфриевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кривенко Христина Михайловна

Отец ребёнка: Кривенко Михаил Онуфриевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Кривенко Нестер Михайлович

Отец ребёнка: Кривенко Михаил Онуфриевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривенко Пармен Михайлович

Отец ребёнка: Кривенко Михаил Онуфриевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанник Гликерия Михайловна

Отец ребёнка: Кривенко Михаил Онуфриевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Михаил Онуфриевич

Смерть
Неизвестно
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