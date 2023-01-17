Илларионова (Егорова) (Сатина) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Егорова) (Сатина) Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1871

Дата смерти

14.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1871

Отец: Сатин Пётр Иванович

Мать: Сатина Наталия Афанасьевна

Бракосочетание
07.01.1890

Муж: Илларионов(егоров) Иван Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.11.1890

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Илларионов(егоров) Иван Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1898

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Илларионов(егоров) Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Егорова Раиса Иванова

Отец ребёнка: Илларионов(егоров) Иван Филиппович

Рождение ребёнка
27.09.1902

Сын: Илларионов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Илларионов(егоров) Иван Филиппович

Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Илларионов (егоров?) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Илларионов(егоров) Иван Филиппович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.08.1908

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Илларионов(егоров) Иван Филиппович

Смерть
14.01.1948
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