Илларионова (Егорова) (Сатина) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1871
Дата смерти14.01.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1871
Отец: Сатин Пётр Иванович
Бракосочетание
07.01.1890
Рождение ребёнка
24.11.1890
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Илларионов(егоров) Иван Филиппович
Рождение ребёнка
24.10.1898
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Илларионов(егоров) Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Егорова Раиса Иванова
Отец ребёнка: Илларионов(егоров) Иван Филиппович
Рождение ребёнка
27.09.1902
Сын: Илларионов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Илларионов(егоров) Иван Филиппович
Рождение ребёнка
21.11.1904
Сын: Илларионов (егоров?) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Илларионов(егоров) Иван Филиппович
Рождение ребёнка
18.08.1908
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Илларионов(егоров) Иван Филиппович
Смерть
14.01.1948