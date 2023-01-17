Илларионов(Егоров) Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов(Егоров) Иван Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Илларионов Филипп Егорович

Мать: Ларионова Акилина Никифорова

Бракосочетание
07.01.1890

Жена: Илларионова (егорова) Любовь Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.11.1890

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Илларионова (егорова) Любовь Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1898

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Илларионова (егорова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Егорова Раиса Иванова

Мать ребёнка: Илларионова (егорова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
27.09.1902

Сын: Илларионов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Илларионова (егорова) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
21.11.1904

Сын: Илларионов (егоров?) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Илларионова (егорова) Любовь Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.08.1908

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Илларионова (егорова) Любовь Петровна

Смерть
Неизвестно
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