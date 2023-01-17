Илларионов(Егоров) Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
07.01.1890
Рождение ребёнка
24.11.1890
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Илларионова (егорова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
24.10.1898
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Илларионова (егорова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Егорова Раиса Иванова
Мать ребёнка: Илларионова (егорова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1902
Сын: Илларионов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Илларионова (егорова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
21.11.1904
Сын: Илларионов (егоров?) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Илларионова (егорова) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
18.08.1908
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Илларионова (егорова) Любовь Петровна
Смерть
Неизвестно