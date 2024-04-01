Выходцева (Богословцева) Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1885
Рождение ребёнка
20.02.1904
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич
Рождение ребёнка
04.05.1905
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич
Рождение ребёнка
30.06.1906
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич
Рождение ребёнка
03.05.1909
Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич
Рождение ребёнка
Около ?.05.1911
Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нонна Ивановна
Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно