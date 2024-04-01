Выходцева (Богословцева) Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Богословцева) Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1885

Отец: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Мать: Богословцева Мария Павлова

Рождение ребёнка
20.02.1904

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.05.1905

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич

Рождение ребёнка
30.06.1906

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич

Рождение ребёнка
03.05.1909

Сын: Выходцев Николай Иванов

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около ?.05.1911

Сын: Выходцев Анатолий Иванов

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нонна Ивановна

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Федор Иванов

Отец ребёнка: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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