Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выходцев Косма Казак Выс. Рявкинского Мисайлов

Мать: Выходцева Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
20.02.1904

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.05.1905

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова

Рождение ребёнка
30.06.1906

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова

Военная служба
1906
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Казак
Рождение ребёнка
03.05.1909

Сын: Выходцев Николай Иванов

Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около ?.05.1911

Сын: Выходцев Анатолий Иванов

Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нонна Ивановна

Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Федор Иванов

Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева Елена Иванова

Смерть
До 1937
Репрессирован
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