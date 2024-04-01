Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1904
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова
Рождение ребёнка
04.05.1905
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова
Рождение ребёнка
30.06.1906
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова
Военная служба
1906
Казак
Рождение ребёнка
03.05.1909
Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около ?.05.1911
Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нонна Ивановна
Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Выходцева Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выходцева Елена Иванова
Смерть
До 1937
Репрессирован