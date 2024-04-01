Выходцев Косма Казак Выс. Рявкинского Мисайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Косма Казак Выс. Рявкинского Мисайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Выходцев Мисаил Казак Пос. Рявкинского Галактионов

Мать: Выходцева Ефросинья Тимофеева

Бракосочетание
07.02.1873

Жена: Выходцева Екатерина Петрова

М. 18 Ж. 17
Рождение ребёнка
23.10.1873

Дочь: Параскева Космина

Мать ребёнка: Выходцева Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Никандр Кузьмин

Мать ребёнка: Выходцева Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич

Мать ребёнка: Выходцева Екатерина Петрова

Смерть
Неизвестно
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