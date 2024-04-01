Выходцев Косма Казак Выс. Рявкинского Мисайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
07.02.1873
М. 18 Ж. 17
Рождение ребёнка
23.10.1873
Дочь: Параскева Космина
Мать ребёнка: Выходцева Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Выходцева Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Иван Казак Выс. Токушенского Кузьмич
Мать ребёнка: Выходцева Екатерина Петрова
Смерть
Неизвестно