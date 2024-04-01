Выходцева (Мандрыгина) Ефросинья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Мандрыгина) Ефросинья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Мандрыгин Тимофей Крест. Д.Кустовой Васильев

Мать: Мандрыгина ?

Бракосочетание
21.01.1845

Муж: Выходцев Мисаил Казак Пос. Рявкинского Галактионов

М.18 Ж.18?
Рождение ребёнка
Около ?.06.1849

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Выходцев Мисаил Казак Пос. Рявкинского Галактионов

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Выходцев Косма Казак Выс. Рявкинского Мисайлов

Отец ребёнка: Выходцев Мисаил Казак Пос. Рявкинского Галактионов

Рождение ребёнка
18.12.1871

Сын: Выходцев Игнатий Михайлов

Отец ребёнка: Выходцев Мисаил Казак Пос. Рявкинского Галактионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Георгий Мисайлов (Максимов?)

Отец ребёнка: Выходцев Мисаил Казак Пос. Рявкинского Галактионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шустова? Елена Мисайлова

Отец ребёнка: Выходцев Мисаил Казак Пос. Рявкинского Галактионов

Смерть
Неизвестно
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