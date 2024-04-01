Выходцева (Мандрыгина) Ефросинья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Бракосочетание
21.01.1845
М.18 Ж.18?
Рождение ребёнка
Около ?.06.1849
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Выходцев Мисаил Казак Пос. Рявкинского Галактионов
Рождение ребёнка
Около 1854
Рождение ребёнка
18.12.1871
Сын: Выходцев Игнатий Михайлов
Отец ребёнка: Выходцев Мисаил Казак Пос. Рявкинского Галактионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шустова? Елена Мисайлова
Отец ребёнка: Выходцев Мисаил Казак Пос. Рявкинского Галактионов
Смерть
Неизвестно