Богословцева (Кузнецова?) Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословцева (Кузнецова?) Мария Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1879

Сын: Богословцев Геннадий Иванов

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
14.12.1880

Сын: Богословцев Геннадий 2 Иванов

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
Около ?.02.1882

Дочь: Феоктиста Иванова

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
28.06.1883

Дочь: Ефросинья Иванова

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
30.05.1884

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
23.05.1885

Дочь: Выходцева Елена Иванова

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
19.09.1886

Сын: Богословцев Константин Иванов

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

псаломщик ВГ Платонов и паломническая дочь Евдокия Стефанова Благокурова
Рождение ребёнка
20.03.1888

Сын: Богословцев Сергей Иванов

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
03.09.1889

Сын: Богословцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Бракосочетание
До 1889

Муж: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
25.02.1892

Дочь: Едизавета Иванова

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
19.11.1893

Сын: Богословцев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина? Анна Ивановна

Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Смерть
Неизвестно
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