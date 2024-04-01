Богословцева (Кузнецова?) Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1879
Рождение ребёнка
14.12.1880
Рождение ребёнка
Около ?.02.1882
Дочь: Феоктиста Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
Рождение ребёнка
28.06.1883
Дочь: Ефросинья Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
Рождение ребёнка
30.05.1884
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
Рождение ребёнка
23.05.1885
Дочь: Выходцева Елена Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1886
псаломщик ВГ Платонов и паломническая дочь Евдокия Стефанова Благокурова
Рождение ребёнка
20.03.1888
Сын: Богословцев Сергей Иванов
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
Рождение ребёнка
03.09.1889
Бракосочетание
До 1889
Рождение ребёнка
25.02.1892
Дочь: Едизавета Иванова
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
Рождение ребёнка
19.11.1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина? Анна Ивановна
Отец ребёнка: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич
Смерть
Неизвестно