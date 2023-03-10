Краснов (Солодовников) Клавдия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения19.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: Солодовников Тимофей Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
Неизвестно