Краснов (Солодовников) Клавдия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов (Солодовников) Клавдия Тимофеевна

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: Солодовников Тимофей Григорьевич

Мать: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
Неизвестно

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