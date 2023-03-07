Солодовников Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Тимофей Григорьевич

Солодовников Тимофей Григорьевич

avatar

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Солодовников Григорий Филиппович

Мать: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.07.1913

Сын: Солодовников Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Краснов Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close