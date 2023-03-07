Солодовников Тимофей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1933
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Солодовников Григорий Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1913
Сын: Солодовников Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Краснов Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
1933