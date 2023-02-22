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Бодров Андрей Ануфриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бодров Ануфрий Петров

Мать: ?

Рождение ребёнка
09.01.1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бодрова Марья Алексеева

Рождение ребёнка
07.07.1856

Сын: Бодров Степан Андреев

Мать ребёнка: Бодрова Марья Алексеева

Рождение ребёнка
01.08.1857

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Бодрова Марья Алексеева

Рождение ребёнка
27.07.1861

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Бодрова Марья Алексеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодрова Марья Алексеева

Смерть
Неизвестно
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