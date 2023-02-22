Бодрова Марья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бодров Андрей Ануфриев
Рождение ребёнка
07.07.1856
Отец ребёнка: Бодров Андрей Ануфриев
Рождение ребёнка
01.08.1857
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Бодров Андрей Ануфриев
Рождение ребёнка
27.07.1861
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Бодров Андрей Ануфриев
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно