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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: ?
Отец ребёнка: Гугунов Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Вражнова Прасковья Гугунова
Отец ребёнка: Гугунов Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Малкина Акилина Гугунова
Отец ребёнка: Гугунов Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мордовкина Анастасия Гугунова
Отец ребёнка: Гугунов Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Малкина Неонилла Гугунова
Отец ребёнка: Гугунов Иосиф Николаевич
Смерть
Неизвестно