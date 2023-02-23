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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: ?

Отец ребёнка: Гугунов Иосиф Николаевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Вражнова Прасковья Гугунова

Отец ребёнка: Гугунов Иосиф Николаевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Малкина Акилина Гугунова

Отец ребёнка: Гугунов Иосиф Николаевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мордовкина Анастасия Гугунова

Отец ребёнка: Гугунов Иосиф Николаевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Малкина Неонилла Гугунова

Отец ребёнка: Гугунов Иосиф Николаевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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