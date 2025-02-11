Малкина Акилина Иосифовна Гугунова
женский, родилась 1867, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецГугунов Иосиф Николаевич1838 г.р.
Супруги
Малкин Яков Петрович1867 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Гугунов Иосиф Николаевич
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1885
Муж: Малкин Яков Петрович
Смерть
Неизвестно