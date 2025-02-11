Малкина Акилина Иосифовна Гугунова 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Малкина Акилина Иосифовна Гугунова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1867, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Гугунов Иосиф Николаевич1838 г.р.
Супруги
Малкин Яков Петрович1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Гугунов Иосиф Николаевич

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.11.1885

Муж: Малкин Яков Петрович

Смерть
Неизвестно

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