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Гугунов Иосиф Николаевич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Гугунов Николай Иванович

Мать: Гугунова Матрена Николаевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Вражнова Прасковья Гугунова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Малкина Акилина Гугунова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мордовкина Анастасия Гугунова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Малкина Неонилла Гугунова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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