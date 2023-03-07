Гугунов Иосиф Николаевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1859
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Вражнова Прасковья Гугунова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Малкина Акилина Гугунова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мордовкина Анастасия Гугунова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Малкина Неонилла Гугунова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно