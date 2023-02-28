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Гугунов Николай Иванович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Гугунов Иван Александрович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гугунов Никита Николаевич

Мать ребёнка: Гугунова Матрена Николаевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гугунов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Гугунова Матрена Николаевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гугунов Иосиф Николаевич

Мать ребёнка: Гугунова Матрена Николаевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Гугунова Матрена Николаевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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