Гугунов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Гугунов Иван Александрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гугунов Никита Николаевич
Мать ребёнка: Гугунова Матрена Николаевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Гугунова Матрена Николаевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Гугунова Матрена Николаевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Гугунова Матрена Николаевна
Смерть
Неизвестно