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Гугунов Павел Николаевич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Гугунов Николай Иванович

Мать: Гугунова Матрена Николаевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гугунов Степан Павлович

Мать ребёнка: Гугунова Евдокия Васильевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Гугунов Петр Павлович

Мать ребёнка: Гугунова Евдокия Васильевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Гугунов Даниил Павлович

Мать ребёнка: Гугунова Евдокия Васильевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Верина Евдокия Гугунова

Мать ребёнка: Гугунова Евдокия Васильевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1886
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