Гугунов Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Гугунова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Гугунова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Гугунова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Верина Евдокия Гугунова
Мать ребёнка: Гугунова Евдокия Васильевна
Смерть
До 1886