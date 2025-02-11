Гугунова Евдокия Васильевна
женский, родилась Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Дети
Гугунов Степан Павлович1857 г.р.
Гугунов Петр Павлович1864 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Гугунов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Гугунов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Гугунов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Верина Евдокия Петровна Гугунова
Отец ребёнка: Гугунов Павел Николаевич
Смерть
Неизвестно