Гугунова Евдокия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гугунова Евдокия Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Дети
Гугунов Степан Павлович1857 г.р.
Гугунов Петр Павлович1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гугунов Степан Павлович

Отец ребёнка: Гугунов Павел Николаевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1864

Сын: Гугунов Петр Павлович

Отец ребёнка: Гугунов Павел Николаевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1867

Сын: Гугунов Даниил Павлович

Отец ребёнка: Гугунов Павел Николаевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Верина Евдокия Петровна Гугунова

Отец ребёнка: Гугунов Павел Николаевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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