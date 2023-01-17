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Севидова Ольга Аркадьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1977

Отец: Севидов Аркадий Гавриилович

Мать: Севидова --

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.08.2011

Сын: Аркадий Аркадьевич

Отец ребёнка: Аркадий

Работа или профессия
Неизвестно
Пошла по стопам отца и стала известной пианисткой. Аркадий Гавриилович часто с ней играет в 4 руки.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аркадий

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