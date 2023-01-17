Севидова Ольга Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения27.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1977
Отец: Севидов Аркадий Гавриилович
Мать: Севидова --
Рождение ребёнка
03.08.2011
Сын: Аркадий Аркадьевич
Отец ребёнка: Аркадий
Работа или профессия
Неизвестно
Пошла по стопам отца и стала известной пианисткой. Аркадий Гавриилович часто с ней играет в 4 руки.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аркадий