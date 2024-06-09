Ложкина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ложкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Дмитрий Аркадьевич
Отец ребёнка: Ложкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ложкин Иван
Рождение ребёнка
19.10.1928
Дочь: Сереберенникова (Ложкина) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Ложкин Иван
Рождение ребёнка
08.12.1930
Дочь: Ворончихина (Ложкина) Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Ложкин Иван
Смерть
Неизвестно