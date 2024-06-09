Ложкина Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ложкина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Ложкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Дмитрий Аркадьевич

Отец ребёнка: Ложкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Ложкин Иван

Рождение ребёнка
19.10.1928

Дочь: Сереберенникова (Ложкина) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Ложкин Иван

Рождение ребёнка
08.12.1930

Дочь: Ворончихина (Ложкина) Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Ложкин Иван

Смерть
Неизвестно

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