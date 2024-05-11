Ложкин Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ложкин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ложкин Иван

Мать: Ложкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Ложкина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ложкина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жигалова (Ложкина) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Ложкина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Ложкина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ложкина Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Лидия

Смерть
Неизвестно

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