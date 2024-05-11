Ложкин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ложкин Иван
Мать: Ложкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ложкина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ложкина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жигалова (Ложкина) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Ложкина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Ложкина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ложкина Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Лидия
Смерть
Неизвестно