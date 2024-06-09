Ворончихина (Ложкина) Анфиса Ивановна 08.12.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ворончихина (Ложкина) Анфиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1930

Дата смерти

30.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1930

Отец: Ложкин Иван

Мать: Ложкина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворончихин Валентин Федорович

Рождение ребёнка
18.04.1947

Дочь: Ильина (Ложкина) Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Ворончихин Валентин Федорович

Рождение ребёнка
14.02.1960

Дочь: Ворончихина Надежда Валентиновна

Отец ребёнка: Ворончихин Валентин Федорович

Рождение ребёнка
04.01.1962

Дочь: Юферева (Ворончихина) Ираида Валентиновна

Отец ребёнка: Ворончихин Валентин Федорович

Рождение ребёнка
24.10.1963

Сын: Ворончихин Алексей Валентинович

Отец ребёнка: Ворончихин Валентин Федорович

Рождение ребёнка
16.10.1965

Дочь: Ворончихина Любовь Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
30.06.1980

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