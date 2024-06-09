Ворончихина (Ложкина) Анфиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1930
Дата смерти30.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1930
Отец: Ложкин Иван
Мать: Ложкина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1947
Дочь: Ильина (Ложкина) Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Ворончихин Валентин Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1960
Дочь: Ворончихина Надежда Валентиновна
Отец ребёнка: Ворончихин Валентин Федорович
Рождение ребёнка
04.01.1962
Дочь: Юферева (Ворончихина) Ираида Валентиновна
Отец ребёнка: Ворончихин Валентин Федорович
Рождение ребёнка
24.10.1963
Сын: Ворончихин Алексей Валентинович
Отец ребёнка: Ворончихин Валентин Федорович
Рождение ребёнка
16.10.1965
Дочь: Ворончихина Любовь Валентиновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
30.06.1980