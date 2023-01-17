Август
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1968
Сын: Пестов Валерий Августович
Мать ребёнка: Пестова Нина Васильевна (?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Августовна
Мать ребёнка: Пестова Нина Васильевна (?)
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно