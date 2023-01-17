Август — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Август

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1968

Сын: Пестов Валерий Августович

Мать ребёнка: Пестова Нина Васильевна (?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Августовна

Мать ребёнка: Пестова Нина Васильевна (?)

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Нина Васильевна (?)

Смерть
Неизвестно
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