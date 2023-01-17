Пестова Нина Васильевна (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Нина Васильевна (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Валентина (?) Потаповна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Пестов Валерий Августович

Отец ребёнка: Август

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Августовна

Отец ребёнка: Август

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Август

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