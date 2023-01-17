Пестова Нина Васильевна (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Валентина (?) Потаповна
Рождение ребёнка
1968
Сын: Пестов Валерий Августович
Отец ребёнка: Август
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Августовна
Отец ребёнка: Август
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Август