Пестов Валерий Августович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Валерий Августович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Август

Мать: Пестова Нина Васильевна (?)

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