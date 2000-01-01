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Пестов Валерий Августович
Пестов Валерий Августович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1968
Пол
Мужской
Отец
Август
Мать
Пестова Нина Васильевна (?)
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец:
Август
Мать:
Пестова Нина Васильевна (?)
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