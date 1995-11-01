Григорьева (Юницкая) Галли Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Юницкая) Галли Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1913

Дата смерти

?.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1913

Отец: Юницкий Павел Захариевич

Мать: Юницкая Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Григорьев Евгений Валентинович

Отец ребёнка: Григорьев Валентин Степанович

Рождение ребёнка
29.06.1955

Сын: Григорьев Олег Валентинович

Отец ребёнка: Григорьев Валентин Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Валентин Степанович

Смерть
?.11.1995
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