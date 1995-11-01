Григорьева (Юницкая) Галли Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1913
Дата смерти?.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1913
Отец: Юницкий Павел Захариевич
Мать: Юницкая Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Григорьев Евгений Валентинович
Отец ребёнка: Григорьев Валентин Степанович
Рождение ребёнка
29.06.1955
Сын: Григорьев Олег Валентинович
Отец ребёнка: Григорьев Валентин Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1995