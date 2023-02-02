Юницкая Ольга Алексеевна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юницкая Ольга Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1893

умерла 1950

Отец
Шестаков АлексейНеизвестно г.р.
Мать
Шестакова (Огонь-Догановская) Екатерина Платоновна1859 г.р.
Супруги
Ланин Уар Иванович1898 г.р.
Юницкий Павел Захариевич19.03.1887 ст. г.р.
Дети
Григорьева (Юницкая) Галли Павловна24.02.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Шестаков Алексей

Мать: Шестакова (Огонь-Догановская) Екатерина Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юницкий Павел Захариевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланин Уар Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1913

Дочь: Григорьева (Юницкая) Галли Павловна

Отец ребёнка: Юницкий Павел Захариевич

Смерть
1950

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