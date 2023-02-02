Юницкая Ольга Алексеевна
женский, родилась 1893
умерла 1950
ОтецШестаков АлексейНеизвестно г.р.
МатьШестакова (Огонь-Догановская) Екатерина Платоновна1859 г.р.
Супруги
Ланин Уар Иванович1898 г.р.
Юницкий Павел Захариевич19.03.1887 ст. г.р.
Дети
Григорьева (Юницкая) Галли Павловна24.02.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ланин Уар Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1913
Дочь: Григорьева (Юницкая) Галли Павловна
Отец ребёнка: Юницкий Павел Захариевич
Смерть
1950