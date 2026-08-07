Юницкий Павел Захариевич
мужской, родился 19.03.1887 ст., Брест, Брестская область
умер 1919
Супруги
Юницкая Ольга Алексеевна1893 г.р.
Дети
Григорьева (Юницкая) Галли Павловна24.02.1913 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юницкая Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
24.02.1913
Дочь: Григорьева (Юницкая) Галли Павловна
Мать ребёнка: Юницкая Ольга Алексеевна
Смерть
1919