Юницкий Павел Захариевич 19.03.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Юницкий Павел Захариевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.03.1887 ст., Брест, Брестская область

умер 1919

Супруги
Юницкая Ольга Алексеевна1893 г.р.
Дети
Григорьева (Юницкая) Галли Павловна24.02.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Брест, Брестская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юницкая Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
24.02.1913

Дочь: Григорьева (Юницкая) Галли Павловна

Мать ребёнка: Юницкая Ольга Алексеевна

Смерть
1919

Расстрелян

Мы используем куки для улучшения работы сайта.